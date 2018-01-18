Официально: "Барселона" продлила контракт с ведущим защитником

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Официально: "Барселона" продлила контракт с ведущим защитникомКаталонская "Барселона" продлила контракт со своим ведущим защитником Жераром Пике, информирует официальный твиттер клуба.

Согласно новому соглашению, выступать на "Камп Ноу" 30-летний бек будет минимум до лета 2022-го года.

Всего в составе "Барселоны" Пике сыграл в 421 матче. В них он забил 36 мячей и сделал 8 результативных передач.

Напомним, летом "Барселона" планирует расстаться с тремя игроками. | soccernews.ru

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