Официально: "Барселона" продлила контракт с ведущим защитником

Каталонская "Барселона" продлила контракт со своим ведущим защитником Жераром Пике, информирует официальный твиттер клуба.

Согласно новому соглашению, выступать на "Камп Ноу" 30-летний бек будет минимум до лета 2022-го года.

Всего в составе "Барселоны" Пике сыграл в 421 матче. В них он забил 36 мячей и сделал 8 результативных передач.

Напомним, летом "Барселона" планирует расстаться с тремя игроками. | soccernews.ru