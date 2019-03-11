Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой
"Барселона" в своём официальном твиттере объявила о продлении контракта с защитником Жорди Альбой.
Стороны договорились о пролонгации сотрудничества ещё в конце февраля, но документы были подписаны только сегодня.
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Отступные в договоре составляют 500 миллионов евро.
Альба выступает за "Барселону" с 2012 года, сыграл 284 матча, забил 14 голов и сделал 54 ассиста.
В составе "блауграны" левый латераль завоевал 14 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22