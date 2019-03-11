Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой

"Барселона" в своём официальном твиттере объявила о продлении контракта с защитником Жорди Альбой.

Стороны договорились о пролонгации сотрудничества ещё в конце февраля, но документы были подписаны только сегодня.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Отступные в договоре составляют 500 миллионов евро.

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года, сыграл 284 матча, забил 14 голов и сделал 54 ассиста.

В составе "блауграны" левый латераль завоевал 14 трофеев.

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