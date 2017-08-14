Официально: "Барселона" согласовала трансфер Паулиньо

Каталонская "Барселона" согласовала трансфер полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

За 29-летнего хавбека вице-чемпион Испании заплатит 40 миллионов евро. Сумма отступных за игрока в "Барсе" вырастет до 120-ти миллионов евро. Подписание контракта с бразильцем и его презентация состоятся в четверг, когда он пройдет медобследование в новом клубе.

Напомним, в четверг "Барселона" планирует представить еще одного своего новичка. | soccernews.ru