Официально: "Барселона" согласовала трансфер Паулиньо

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Официально: "Барселона" согласовала трансфер ПаулиньоКаталонская "Барселона" согласовала трансфер полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

За 29-летнего хавбека вице-чемпион Испании заплатит 40 миллионов евро. Сумма отступных за игрока в "Барсе" вырастет до 120-ти миллионов евро. Подписание контракта с бразильцем и его презентация состоятся в четверг, когда он пройдет медобследование в новом клубе.

Напомним, в четверг "Барселона" планирует представить еще одного своего новичка. | soccernews.ru

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