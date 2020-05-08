Официально: "Барселона" возобновила тренировки на базе

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Официально: "Барселона" возобновила тренировки на базе

Пресс-служба "Барселоны" сообщила о возобновлении тренировочного процесса на клубной базе "Сиутат Эспортива Жоан Гампер".

Небольшой фотоотчёт с занятия "сине-гранатовых" доступен в официальном твиттере каталонцев.

Напомним, что футбольный сезон в Испании может возобновиться 20 июня. С марта он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Барселона" лидирует в Примере по итогам 27 туров, но "Реал" отстаёт всего на 2 очка.

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