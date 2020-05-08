Официально: "Барселона" возобновила тренировки на базе

Пресс-служба "Барселоны" сообщила о возобновлении тренировочного процесса на клубной базе "Сиутат Эспортива Жоан Гампер".

Небольшой фотоотчёт с занятия "сине-гранатовых" доступен в официальном твиттере каталонцев.

Ciutat Esportiva Joan Gamper

Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 8, 2020

Ciutat Esportiva Joan Gamper

We missed you guys! pic.twitter.com/Yy432NbXj2 — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 8, 2020

Напомним, что футбольный сезон в Испании может возобновиться 20 июня. С марта он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Барселона" лидирует в Примере по итогам 27 туров, но "Реал" отстаёт всего на 2 очка.

Не пропустите: Кто первый на выход? 9 малоизвестных футболистов, которые могут помочь "Барселоне" избежать финансовых проблем после карантина. | http://soccernews.ru