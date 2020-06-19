Официально: "Барселона" выиграла суд у Неймара

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Официально: "Барселона" выиграла суд у Неймара

Суд встал на сторону "Барселоны" в разбирательстве с бывшим форвардом команды Неймаром.

Напомним, что бразилец требовал от "сине-гранатовых" 43,6 миллионов евро. Это невыплаченная часть бонуса за продление контракта в 2016 году.

Согласно решению суда, каталонский клуб не должен платить игроку вышеуказанную сумму, а вот самому нападающему придётся вернуть уже полученные 6,7 миллионов.

У Неймара, который выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, есть право подать апелляцию.

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