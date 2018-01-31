Официально: Бартра вернулся в Испанию

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра перешел в севильский "Бетис", информирует официальный сайт "бело-зеленых".

Контракт с 27-летним воспитанником каталонской "Барселоны" был подписан сроком на 5,5 лет. Сумма трансфера игрока на текущий момент остается неизвестной.

В нынешнем сезоне Бартра забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Боруссию".

Напомним, в 21-м туре Ла Лиги "Бетис" уступил "Сельте". | soccernews.ru