Официально: "Бавария" объявила имя временного сменщика Анчелотти

Мюнхенская "Бавария" объявила имя временного сменщика Карло Анчелотти, который сегодня был уволен с поста главного тренера команды.

"Руководство командой возьмет на себя ассистент главного тренера Вилли Саньоль. В воскресенье в матче против "Герты" Саньоль будет руководить "Баварией" в качестве временного тренера", - сказано в сообщении клуба на его официальном сайте.

Напомним, следующим летом "Бавария" намерена подписать одного из самых перспективных тренеров Европы.