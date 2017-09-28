Официально: "Бавария" объявила имя временного сменщика Анчелотти

Теги бавария мюнхенкарло анчелоттивилли саньоль

Официально: "Бавария" объявила имя временного сменщика АнчелоттиМюнхенская "Бавария" объявила имя временного сменщика Карло Анчелотти, который сегодня был уволен с поста главного тренера команды.

"Руководство командой возьмет на себя ассистент главного тренера Вилли Саньоль. В воскресенье в матче против "Герты" Саньоль будет руководить "Баварией" в качестве временного тренера", - сказано в сообщении клуба на его официальном сайте.

Напомним, следующим летом "Бавария" намерена подписать одного из самых перспективных тренеров Европы

комментарии
Jeka

Ждут Клоппа

Ответить
ыпыа

какой клопп, нагельсманна ждут

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 6 16
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Ганновер 96 6 12
5 Аугсбург 6 11
6 РБ Лейпциг 6 10
7 Шальке 6 9
8 Герта 6 8
9 Боруссия Менхенгладбах 6 8
10 Байер Леверкузен 6 7
11 Айнтрахт Франкфурт 6 7
12 Штутгарт 6 7
13 Вольфсбург 6 6
14 Майнц 05 6 6
15 Гамбург 6 6
16 Фрайбург 6 4
17 Вердер Бремен 6 3
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов