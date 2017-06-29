Официально: "Бавария" отказалась от приобретения Санчеса

Теги бавария мюнхеналексис санчесарсенал лондон

Официально: "Бавария" отказалась от приобретения СанчесаМюнхенская "Бавария" отказалась от приобретения форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Об этом, как информирует goal.com, сообщил президент немецкого гранда Ули Хенесс. В частности, комментируя возможное приобретение чилийца, он рассказал: "Нельзя построить новую команду с покупкой размером в 100 млн евро 29-ти или 30-летнего футболиста. Это не политика. Либо мы идем по этой дороге со всеми приобретенными молодыми игроками, предоставляя им шанс заиграть в команде, либо отказываемся от этого пути".

Напомним, "Бавария" договорилась о трансфере защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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