Официально: "Бавария" отправила Анчелотти в отставку

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Официально: "Бавария" отправила Анчелотти в отставку

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство мюнхенцев приняло решение расторгнуть контракт с итальянским специалистом из-за неудовлетворительных результатов.

58-летний Анчелотти возглавлял "Баварию" с лета 2016 года, под его руководством "Рекордмастер" в прошлом сезоне выиграл Бундеслигу, а также завоевал два Суперкубка Германии.

Не пропустите: "Бавария" потерпела самое крупное за последние 16 лет поражение в группе Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

Вот вам и Бавария! Работал, как папа КАРЛО, а уволили, как Анчелотти! Вот что значит ПСЖ в Европе! Стоило только Баварии проиграть, как сразу последовала отставка! Одно поражение не признак кризиса Баварии, а признак класса ПСЖ. Проиграли ведь не дворовой команде, а, как никак, ПСЖ! Которая показывает яркую и результативную игру! Но ведь и Бавария умеет так играть, да, с ПСЖ не получилось, однако, это не повод, чтобы уволить Анчелотти! Анчелотти возглавил «Баварию» летом 2016 года. Под его руководством мюнхенцы завоевали очередной титул чемпионов Германии и дважды завоевали Суперкубок страны. Этого оказалось достаточно, чтобы уволить специалиста. Руководству Баварии ВЫНЬ, да положь - ВСЁ и СРАЗУ! Но так НЕ БЫВАЕТ. Пусть теперь ломают голову над проблеиой, кого бы пригласить на место Анчелотти.

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