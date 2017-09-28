Официально: "Бавария" отправила Анчелотти в отставку

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство мюнхенцев приняло решение расторгнуть контракт с итальянским специалистом из-за неудовлетворительных результатов.

58-летний Анчелотти возглавлял "Баварию" с лета 2016 года, под его руководством "Рекордмастер" в прошлом сезоне выиграл Бундеслигу, а также завоевал два Суперкубка Германии.

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