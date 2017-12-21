Официально: "Бавария" подписала нового нападающего
Мюнхенская "Бавария" подписала своего первого новичка в зимнее трансферное окно, информирует официальная страница клуба в твиттере.
Так, стан чемпиона Германии пополнился форвардом "Хоффенхайма" Сандро Вагнером. Контракт с 30-летним нападающим подписан сроком на три года. Сумма трансфера пока остается неизвестной.
В нынешнем сезоне Вагнер забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за "Хоффенхайм".
Напомним, Хайнкес остался недоволен слабой реализацией голевых моментов "Баварии" в матче против "Боруссии". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6