Официально: "Бавария" подписала нового нападающего

Теги бавария мюнхенхоффенхаймсандро вагнер

Официально: "Бавария" подписала нового нападающегоМюнхенская "Бавария" подписала своего первого новичка в зимнее трансферное окно, информирует официальная страница клуба в твиттере.

Так, стан чемпиона Германии пополнился форвардом "Хоффенхайма" Сандро Вагнером. Контракт с 30-летним нападающим подписан сроком на три года. Сумма трансфера пока остается неизвестной.

В нынешнем сезоне Вагнер забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за "Хоффенхайм".

Напомним, Хайнкес остался недоволен слабой реализацией голевых моментов "Баварии" в матче против "Боруссии". | soccernews.ru

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