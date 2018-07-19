Официально: "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019

Мюнхенская "Бавария" представила гостевой комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в светло-зеленых тонах.

Напомним, Левандовски встретится с руководством "Баварии", чтобы обсудить свое будущее. | soccernews.ru