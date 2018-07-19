Официально: "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019

Теги бавария мюнхен

Официально: "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019Мюнхенская "Бавария" представила гостевой комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в светло-зеленых тонах.

Напомним, Левандовски встретится с руководством "Баварии", чтобы обсудить свое будущее. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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