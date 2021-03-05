Официально: "Бавария" продлила контракт с Мусиалой

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о заключении нового договора с полузащитником Джамалом Мусиалой.

Как и сообщалось ранее, стороны продлили соглашение до 2026 года.

СМИ писали, что по условиям контракта зарплата футболиста выросла до 5 миллионов евро.

Летом 2019 года Мусиала перебрался в "Баварию" из академии "Челси", за основную команду он провёл 27 матчей и забил 4 гола.

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