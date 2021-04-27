Официально: Байи заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Официально: Байи заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с центральным защитником Эриком Байи.

Стороны заключили контракт до июня 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.

Предыдущий договор между игроком и клубом истекал по окончании следующего сезона.

Байи выступает за "МЮ" с 2016 года, сыграл 100 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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