Официально: Бен Арфа стал игроком "Вальядолида"

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Официально: Бен Арфа стал игроком "Вальядолида"

"Вальядолид" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера Хатема Бен Арфа.

32-летний француз являлся свободным агентом, поэтому присоединился к испанскому клубу бесплатно.

Контракт футболиста с "Вальядолидом" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Прошлым летом Бен Арфа покинул "Ренн" и с тех пор оставался безработным. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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