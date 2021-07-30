Официально: Бен Уайт - игрок "Арсенала"

Теги арсенал лондонбен уайтбрайтон & хоув альбионтрансферы

Официально: Бен Уайт - игрок "Арсенала"Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" официально объявил о трансфере 23-летнего защитника Бена Уайта из "Брайтона".

Сумма сделки составила 60 миллионов евро. Футболист сборной Англии подписал контракт с "канонирами" на пять лет.

В прошлом сезоне Уайт сыграл 36 матчей в английской премьер-лиге.

Также не пропустите: Почеттино поделился мнением о вратарской позиции в ПСЖ
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов