Официально: Бен Уайт - игрок "Арсенала"

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" официально объявил о трансфере 23-летнего защитника Бена Уайта из "Брайтона".

Сумма сделки составила 60 миллионов евро. Футболист сборной Англии подписал контракт с "канонирами" на пять лет.

В прошлом сезоне Уайт сыграл 36 матчей в английской премьер-лиге.

Также не пропустите: Почеттино поделился мнением о вратарской позиции в ПСЖ.