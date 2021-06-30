Официально: Бенитес - главный тренер "Эвертона"

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Официально: Бенитес - главный тренер "Эвертона"Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен

Испанский тренер Рафаэль Бенитес назначен главный тренером английского "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт испанца рассчитан на три года.

До этого Бенитес успешно тренировал "Валенсию" в начале 00-х, а в Англии работал в "Ливерпуле" и "Ньюкасле".

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