Официально: Бенитес - главный тренер "Эвертона"
Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен
Испанский тренер Рафаэль Бенитес назначен главный тренером английского "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт испанца рассчитан на три года.
До этого Бенитес успешно тренировал "Валенсию" в начале 00-х, а в Англии работал в "Ливерпуле" и "Ньюкасле".
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|27
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|4
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|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|36
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
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