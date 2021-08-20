Официально: Бензема подписал новый контракт с "Реалом"

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Официально: Бензема подписал новый контракт с "Реалом"

Фото сайт "Реала"

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с форвардом Каримом Бензема.

33-летний футболист заключил с королевским клубом контракт до 30 июня 2023 года.

Предыдущий договор между французом и "сливочными" истекал по окончании сезона 2021/22.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 559 матчей, в которых забил 281 гол и сделал 143 ассиста.

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