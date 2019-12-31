Официально: Березовский покинул тренерский штаб "Сочи"

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Официально: Березовский покинул тренерский штаб "Сочи"

"Сочи" на своём официальном сайте объявил об уходе из тренерского штаба команды Романа Березовского.

"Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе! Если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи! Наилучшие пожелания всем! Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось всё больше, а игра и результаты всё лучше и лучше! С наступающим, сочинцы!" - сказал на прощание 45-летний специалист.

Березовский работал в "Сочи" с июня этого года, с 20 ноября по 8 декабря исполнял обязанности главного тренера.

По итогам 19 туров южане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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