Официально: Бериша - игрок "Лацио"

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Официально: Бериша - игрок "Лацио"

Хавбек "Ред Булл Зальцбург" Валон Бериша стал игроком "Лацио".

Как  сообщает официальный сайт клуба, игрок заключил пятилетнее соглашение. Сумма трансфера составила 7,5 миллиона евро.

Бериша выступал за "Ред Булл Зальцбург" с 2012 года. За это время он провел 233 матча, в которых забил 47 голов.

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