Официально: Бернардески стал игроком "Ювентуса"

Вингер итальянской "Фиорентины" Федерико Бернардески продолжит карьеру в туринском "Ювентусе", информирует официальный сайт "старой сеньоры".

23-летний футболист подписал контракт со своим новым клубом до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, которые с учетом различных бонусов могут вырасти до 45-ти миллионов. Рассчитываться за трансфер "Юве" будет в течение трех лет.

В завершившемся сезоне Бернардески забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за "Фиорентину".

Напомним, "Ювентус" отказался от приобретения хавбека "Челси". | soccernews.ru