Официально: Бертран Траоре присоединился к "Лиону"

Форвард "Челси" Бертран Траоре стал игроком "Лиона", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист заключил с французским клубом соглашение до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Прошедший сезон Траоре провел в аренде в "Аяксе", где сыграл 39 матчей и забил 13 голов.

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