Официально: "Бетис" продлил контракт с Гуардадо

Фото: твиттер "Бетиса"\Автор неизвестен

35-летний мексиканский полузащитник "Бетиса" Андрес Гуардадо подписал новое соглашение с севильским клубом, сообщает официальный сайт "огурцов".

Новый контракт хавбека рассчитан еще на один сезон, до лета 2023 года. Подписание произошло сегодня утром.





The show must go on.@AGuardado18 pic.twitter.com/iFLF8DWKpf