Официально: "Бетис" продлил контракт с Гуардадо

Фото: твиттер "Бетиса"\Автор неизвестен

35-летний мексиканский полузащитник "Бетиса" Андрес Гуардадо подписал новое соглашение с севильским клубом, сообщает официальный сайт "огурцов".

Новый контракт хавбека рассчитан еще на один сезон, до лета 2023 года. Подписание произошло сегодня утром.

Напомним, что Гуардадо играет в "Бетисе" с 2017 года, когда перешел в испанскую команду из ПСВ за два с половинной миллиона евро.

Капитан сборной Мексики отыграл в этом сезоне 1113 минут.

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