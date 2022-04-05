Официально: "Бетис" продлил контракт с Клаудио Браво

Фото: твиттер "Бетиса"\Автор неизвестен

Чилийский голкипер Клаудио Браво продлил контракт с "Бетисом" до лета 2023 года, сообщает пресс-служба "бланкивердес".





Ahora todo el mundo quiere jugar hasta los 40. Qué casualidad, hombre.@C1audioBravo pic.twitter.com/D2Bgu0XcHC — Real Betis Balompié (@RealBetis) April 5, 2022

Южноамериканский вратарь недавно заявил о своем желании вернуться в 2023 году в "Коло-Коло", свой родной клуб, из которого он приехал в Европу в 2006 году.

Напомним, что Браво, которому в ближайшие недели исполнится 39 лет, пришел в "Бетис" летом 2020 года из "Манчестер Сити". В составе испанской команды он за полтора сезона сыграл уже 39 матчей.

До этого в Испании он выступал за "Реал Сосьедад" и "Барселону".

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