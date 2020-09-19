Официально: Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Реала" Гарета Бэйла.

Футболист вернулся в английский клуб спустя семь лет на правах аренды до конца сезона.

За "шпор" звёздный валлиец будет выступать под номером "9".

В 2013 году "Реал" купил Бэйла за 101 миллион евро. В составе "сливочных" игрок забил 105 голов и сделал 68 ассистов в 251 матче.

Не пропустите: Зидан высказался об уходе Бэйла. | http://soccernews.ru