Официально: Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"

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Официально: Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Реала" Гарета Бэйла.

Футболист вернулся в английский клуб спустя семь лет на правах аренды до конца сезона.

За "шпор" звёздный валлиец будет выступать под номером "9".

В 2013 году "Реал" купил Бэйла за 101 миллион евро. В составе "сливочных" игрок забил 105 голов и сделал 68 ассистов в 251 матче.

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