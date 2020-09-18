Официально: Бийол перешёл из ЦСКА в "Ганновер"

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Официально: Бийол перешёл из ЦСКА в "Ганновер"

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Яки Бийола в "Ганновер".

Немецкий клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона 2020/21.

У "Ганновера" следующим летом будет право выкупа словенского хавбека.

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, сыграл 66 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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