Официально: Бийол перешёл из ЦСКА в "Ганновер"
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Яки Бийола в "Ганновер".
Немецкий клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона 2020/21.
У "Ганновера" следующим летом будет право выкупа словенского хавбека.
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, сыграл 66 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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