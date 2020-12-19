Официально: Блан возглавил "Аль-Райян". Он не тренировал с 2016 года

Теги аль-райянлоран блан

Официально: Блан возглавил "Аль-Райян". Он не тренировал с 2016 года

Катарский "Аль-Райян" в своём твиттере объявил о назначении Лорана Блана на пост главного тренера команды.

Условия контракта французского специалиста с новым клубом пока неизвестны.

Блан вернулся к работе спустя 4,5 года. Летом 2016-го он покинул ПСЖ и с тех пор оставался без команды.

Помимо парижан 55-летний наставник тренировал "Бордо" и сборную Франции.

Не пропустите: Ван Гал может возглавить сборную Чили. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Сочи" прокомментировали информацию о возможном возвращении Кокорина

В "Сочи" прокомментировали информацию о возможном возвращении Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аль-Шорта Аль-Шорта 17 42
2 Аль-Райян Аль-Райян 17 38
3 Аль-Садд Аль-Садд 17 32
4 Аль-Гарафа Аль-Гарафа 17 28
5 Аль-Араби Аль-Араби 17 24
6 Аль-Сайлия Аль-Сайлия 17 23
7 Аль-Вакрах Аль-Вакрах 17 19
8 Аль-Ахли Аль-Ахли 17 19
9 Катар СК Катар СК 17 17
10 Аль-Хор Аль-Хор 17 14
11 Умм Салал Умм Салал 17 14
12 Аль-Шханех Аль-Шханех 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов