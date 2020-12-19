Официально: Блан возглавил "Аль-Райян". Он не тренировал с 2016 года
Катарский "Аль-Райян" в своём твиттере объявил о назначении Лорана Блана на пост главного тренера команды.
Условия контракта французского специалиста с новым клубом пока неизвестны.
Блан вернулся к работе спустя 4,5 года. Летом 2016-го он покинул ПСЖ и с тех пор оставался без команды.
Помимо парижан 55-летний наставник тренировал "Бордо" и сборную Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10