Официально: Блан возглавил "Аль-Райян". Он не тренировал с 2016 года

Катарский "Аль-Райян" в своём твиттере объявил о назначении Лорана Блана на пост главного тренера команды.

Условия контракта французского специалиста с новым клубом пока неизвестны.

Блан вернулся к работе спустя 4,5 года. Летом 2016-го он покинул ПСЖ и с тех пор оставался без команды.

Помимо парижан 55-летний наставник тренировал "Бордо" и сборную Франции.

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