Официально: Боккетти покинул "Спартак"

Московский "Спартак" в своём официальном твиттере объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Напомним, что соглашение истекало через год.

32-летний итальянец выступал за "Спартак" с января 2013 года, сыграл 115 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Милану".

Интерес к Боккетти проявляют "Верона" и "Дженоа".

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