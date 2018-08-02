Официально: Бонуччи проходит медобследование в "Ювентусе"

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Официально: Бонуччи проходит медобследование в "Ювентусе"ччЗащитник "Милана" Леонардо Бонуччи уже проходит медобследование в туринском "Ювентусе", информирует официальный твиттер "старой синьоры".

Осмотр состояния здоровья 31-летнего бека "россонери"  проводится в клинике J|Medical, где ранее проходил медицинский осмотр другой новичок команды - Криштиану Роналду.

Напомним,  Игуаин готовится пройти медобследование в "Милане". | soccernews.ru

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