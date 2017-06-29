Официально: Борини проходит медобследование в "Милане"

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Официально: Борини проходит медобследование в "Милане"

Форвард "Сандерленда" Фабио Борини в ближайшее время станет игроком "Милана".

Как сообщает официальный твиттер "россонери", 26-летний футболист в четверг утром начал проходить медицинское обследование в Италии.

Напомним, что трансфер Борини обойдётся "Милану" в шесть миллионов евро плюс бонусы. | http://soccernews.ru

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