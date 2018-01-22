Официально: Бородюк покинул сборную Казахстана

Федерация футбола Казахстана на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера национальной сборной Александра Бородюка.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Имя преемника 55-летнего российского специалиста пока неизвестно.

Отметим, что под руководством Бородюка сборная Казахстана провела 7 матчей, в которых 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Не пропустите: ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. | http://soccernews.ru