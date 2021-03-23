Официально: Бородюк возглавил "Торпедо"

Фото сайт "Торпедо"

Московское "Торпедо" на своём официальном сайте объявило о назначении Александра Бородюка на пост главного тренера.

58-летний специалист сменил у руля столичной команды уволенного накануне Сергея Игнашевича.

Контракт с новым наставником рассчитан до завершения следующего сезона.

"Торпедо" идёт на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ по итогам 31 тура.

Бородюк уже возглавлял москвичей с 2013 по 2014 год. Тогда команда вышла в РПЛ.

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