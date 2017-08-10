Официально: "Боруссия" наказала Дембеле

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Официально: "Боруссия" наказала Дембеле

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте выпустила сообщение по поводу пропуска тренировки команды без уважительной причины вингером Усманом Дембеле.

Так, спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк сообщил: "Усман Дембеле пропустил сегодняшнюю тренировку команды без предварительного уведомления, пойдя, видимо, на этот шаг сознательно. Конечно, за этот поступок он будет наказан. 

Мы также договорились с тренером, что игрок, вопреки появившейся информации, останется в Дортмунде, будет отстранен от тренировок и пропустит матч кубка страны в эти выходные".

Напомним, подписание Дембеле "Барселоной" откладывается. | soccernews.ru

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