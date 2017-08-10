Официально: "Боруссия" наказала Дембеле

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте выпустила сообщение по поводу пропуска тренировки команды без уважительной причины вингером Усманом Дембеле.

Так, спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк сообщил: " Усман Дембеле пропустил сегодняшнюю тренировку команды без предварительного уведомления , пойдя, видимо, на этот шаг сознательно. Конечно, за этот поступок он будет наказан.

Мы также договорились с тренером, что игрок, вопреки появившейся информации, останется в Дортмунде, будет отстранен от тренировок и пропустит матч кубка страны в эти выходные ".

Напомним, подписание Дембеле "Барселоной" откладывается. | soccernews.ru