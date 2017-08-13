Официально: "Боруссия" сделала заявление по будущему Дембеле

Дортмундская "Боруссия" сделала заявление по будущему своего вингера Усмана Дембеле, который без ведома клуба пропустил в четверг тренировку своей команды.

"Боруссия" решила продлить отстранение от тренировочного процесса команды Усмана Дембеле до обнародования новых сведений о его будущем", - сказано в заявлении "шмелей".

Ожидается, что уже в ближайшее время перспективный француз перейдет в каталонскую "Барселону".

Напомним, Бос прокомментировал будущее Дембеле. | soccernews.ru