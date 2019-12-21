Официально: Божович продолжит тренировать "Крылья Советов"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов сообщил, что клуб не будет менять тренера во время зимней паузы.

"Сегодня прошло заседание совета директоров "Крыльев Советов", на котором принято решение не менять тренерский штаб. Задача занять в чемпионате более высокое место как была, так и остаётся. Мы обсудили планы усиления команды на весеннюю часть чемпионата. Перед командой поставлена жёсткая задача - успешно провести оставшиеся игры. Хочу подчеркнуть, что мы создаём для команды все необходимые условия, но, в свою очередь, требуем от неё выполнения поставленных задач", - сказал Фетисов.

Напомним, что "Крылья" возглавляет черногорский специалист Миодраг Божович, контракт с которым рассчитан ещё на один год.

По итогам 19 туров самарцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе всего 18 очков.

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