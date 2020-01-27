Официально: братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

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Официально: братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб братьев Василия и Алексея Березуцких.

37-летние бывшие защитники назначены заместителями генерального директора клуба Романа Бабаева по спортивным вопросам.

"Мы рады вернуться в ПФК ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодёжную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу и Роману Юрьевичу за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе", - прокомментировал возвращение в армейский клуб Василий.

"Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Всё равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ПФК ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы берёмся за неё с большим желанием и интересом", - добавил Алексей.

Братья Березуцкие перешли в ЦСКА в конце 2001 года из "Торпедо-ЗИЛ", они выступали за московский клуб до лета 2018 года. После завершения карьеры обоих пригласили в тренерский штаб "Витесса", где им удалось поработать под руководством Леонида Слуцкого.

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