Официально: Брэйтуэйт стал игроком "Барселоны"

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Официально: Брэйтуэйт стал игроком "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 28-летний датчанин заключил с "сине-гранатовыми" контракт до лета 2024 года с отступными в размере 300 миллионов.

Брейтуэйт выступал за "Леганес" с января 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 13 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Брейтуэйт может покинуть "Барселону" летом, если его игра не устроит клуб. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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vilkova_nik

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