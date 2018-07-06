Официально: Буффон перешёл в ПСЖ

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон стал игроком ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

40-летний итальянец, который являлся свободным агентом, заключил с парижанами однолетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

По информации СМИ, Буффон будет зарабатывать в ПСЖ 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

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