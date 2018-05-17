Официально: Буффон покинет "Ювентус" по окончанию текущего сезона

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Официально: Буффон покинет "Ювентус" по окончанию текущего сезонаГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон покинет свой клуб по окончанию текущего сезона.

Об этом, как информирует fichajes.com, 40-летний вратарь объявил сегодня на специально созванной пресс-конференции. При этом решение по своему будущему - продолжать игровую карьеру или завершать ее - он намерен принять уже на следующей неделе. В то же время Буффон исключил свой переход в другой итальянский клуб и команду не из топ-5 европейских чемпионатов.

Напомним, Буффон рассказал о своих планах на будущее. | soccernews.ru

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