Официально: Буффон покинул ПСЖ

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Официально: Буффон покинул ПСЖ

ПСЖ в своём официальном твиттере объявил об уходе вратаря Джанлуиджи Буффона.

"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнёр по команде. Желаем всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за всё", - говорится в публикации парижан.

Напомним, что у ПСЖ была опция продления контракта с легендарным итальянцем на один сезон, однако клуб ею не воспользовался.

41-летний Буффон присоединился к "красно-синим" прошлым летом. В активе голкипера 25 матчей, в которых он пропустил 25 голов.

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