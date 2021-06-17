Официально: Буффон вернулся в "Парму"

Теги пармаювентусджанлуиджи буффонтрансферы

Официально: Буффон вернулся в "Парму"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

"Парма" на своём официальном сайте объявила о возвращении вратаря Джанлуиди Буффона.

43-летний футболист заключил с клубом, воспитанником которого он является, контракт до июня 2023 года.

Легендарный итальянец присоединился к "крестоносцам" на правах свободного агента.

Буффон уже выступал за "Парму" с 1995 по 2001 год.

Не пропустите: СМИ узнали, каким клубам отказал Буффон ради возвращения в "Парму". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Касильяс высказался по поводу ухода Рамоса из "Реала"

Касильяс высказался по поводу ухода Рамоса из "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов