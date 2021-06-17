Официально: Буффон вернулся в "Парму"
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
"Парма" на своём официальном сайте объявила о возвращении вратаря Джанлуиди Буффона.
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
43-летний футболист заключил с клубом, воспитанником которого он является, контракт до июня 2023 года.
Легендарный итальянец присоединился к "крестоносцам" на правах свободного агента.
Буффон уже выступал за "Парму" с 1995 по 2001 год.
Не пропустите: СМИ узнали, каким клубам отказал Буффон ради возвращения в "Парму". | http://soccernews.ru
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