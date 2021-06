Официально: Буффон вернулся в "Парму"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

"Парма" на своём официальном сайте объявила о возвращении вратаря Джанлуиди Буффона.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX