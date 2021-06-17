Официально: Буффон вернулся в "Парму"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

"Парма" на своём официальном сайте объявила о возвращении вратаря Джанлуиди Буффона.

43-летний футболист заключил с клубом, воспитанником которого он является, контракт до июня 2023 года.

Легендарный итальянец присоединился к "крестоносцам" на правах свободного агента.

Буффон уже выступал за "Парму" с 1995 по 2001 год.

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