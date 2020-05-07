Официально: Бундеслига возобновится на следующей неделе

1 Теги бундеслигакоронавирус

Официально: Бундеслига возобновится на следующей неделе

Стала известна точная дата возобновления чемпионата Германии по футболу, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что первые матчи Бундеслиги после вынужденной паузы состоятся в субботу, 16 мая.

В рамках 26-го тура немецкого национального первенства сыграют следующие пары: "Боруссия Д" - "Шальке", "Фортуна" - "Падерборн", "РБ Лейпциг" - "Фрайбург", "Хоффенхайм" - "Герта", "Кельн" - "Майнц", "Унион" - "Бавария", "Айнтрахт" - "Боруссия М", "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Вердер" - "Байер".

Напомним, что все игры будут проходить без зрителей на трибунах.

Не пропустите: Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер закрутил роман с 19-летней студенткой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Я считаю,что матчи можно и нужно возобновлять,особенно евокубки,никто бы не умер,играя без зрителей.

Ответить

главное

РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов