Официально: Бундеслига возобновится на следующей неделе

Стала известна точная дата возобновления чемпионата Германии по футболу, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что первые матчи Бундеслиги после вынужденной паузы состоятся в субботу, 16 мая.

В рамках 26-го тура немецкого национального первенства сыграют следующие пары: "Боруссия Д" - "Шальке", "Фортуна" - "Падерборн", "РБ Лейпциг" - "Фрайбург", "Хоффенхайм" - "Герта", "Кельн" - "Майнц", "Унион" - "Бавария", "Айнтрахт" - "Боруссия М", "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Вердер" - "Байер".

Напомним, что все игры будут проходить без зрителей на трибунах.

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