Официально: Бундеслига возобновится на следующей неделе
Стала известна точная дата возобновления чемпионата Германии по футболу, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, что первые матчи Бундеслиги после вынужденной паузы состоятся в субботу, 16 мая.
В рамках 26-го тура немецкого национального первенства сыграют следующие пары: "Боруссия Д" - "Шальке", "Фортуна" - "Падерборн", "РБ Лейпциг" - "Фрайбург", "Хоффенхайм" - "Герта", "Кельн" - "Майнц", "Унион" - "Бавария", "Айнтрахт" - "Боруссия М", "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Вердер" - "Байер".
Напомним, что все игры будут проходить без зрителей на трибунах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16