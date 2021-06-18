Официально: Бускетс вылечился от коронавируса

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Пресс-служба сборной Испании сообщила о выздоровлении полузащитника Серхио Бускетса.

Напомним, что 32-летний футболист почти две недели отсутствовал в расположении национальной команды из-за коронавируса.

В четверг вечером хавбек "Барселоны" сдал отрицательный тест на COVID-19 и уже сегодня присоединится к "Фурии Рохе".

В субботу Испания сыграет с Польшей в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020.

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