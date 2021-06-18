Официально: Бускетс вылечился от коронавируса
Пресс-служба сборной Испании сообщила о выздоровлении полузащитника Серхио Бускетса.
Напомним, что 32-летний футболист почти две недели отсутствовал в расположении национальной команды из-за коронавируса.
В четверг вечером хавбек "Барселоны" сдал отрицательный тест на COVID-19 и уже сегодня присоединится к "Фурии Рохе".
В субботу Испания сыграет с Польшей в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020.
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|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|Сельта Виго
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