Официально: Бускетс вылечился от коронавируса

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Официально: Бускетс вылечился от коронавируса

Фото твиттер сборной Испании

Пресс-служба сборной Испании сообщила о выздоровлении полузащитника Серхио Бускетса.

Напомним, что 32-летний футболист почти две недели отсутствовал в расположении национальной команды из-за коронавируса.

В четверг вечером хавбек "Барселоны" сдал отрицательный тест на COVID-19 и уже сегодня присоединится к "Фурии Рохе".

В субботу Испания сыграет с Польшей в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020.

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