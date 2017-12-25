Официально: бывший наставник "Зенита" возглавил "Спарту"

Известный голландский тренер Дик Адвокат возглавил роттердамскую "Спарту", информирует официальный сайт клуба.

Контракт с 70-летним специалистом был подписан сроком на полгода. К исполнению своих обязанностей наставник приступит уже в январе 2018-го года.

Отметим, что в турнирной таблице Эредивизи "Спарта" занимает предпоследнее 17-е место, имея в своем активе 11 очков после первого круга.

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