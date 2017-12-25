Официально: бывший наставник "Зенита" возглавил "Спарту"

Теги дик адвокатспарта роттердам

Официально: бывший наставник "Зенита" возглавил "Спарту"Известный голландский тренер Дик Адвокат возглавил роттердамскую "Спарту", информирует официальный сайт клуба.

Контракт с 70-летним специалистом был подписан сроком на полгода. К исполнению своих обязанностей наставник приступит уже в январе 2018-го года.

Отметим, что в турнирной таблице Эредивизи "Спарта" занимает предпоследнее 17-е место, имея в своем активе 11 очков после первого круга.

Не пропустите: Джастин Клюйверт отметился очередным красивым мячом после сольных действий. | soccernews.ru

комментарии
Dinamo-67

А почему не сборной России, а бомжей?

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов