Официально: Чалханоглу - футболист "Интера"

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере турецкого плеймейкера Хакана Чалханоглу.

Сообщается, что 27-летний футболист подписал с миланским клубом контракт до лета 2024 года.

Чалханоглу перешел в "Интер" на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне турок принял участие в 33 матчах "Милана" в Серии А, в которых сумел забить 4 гола и отдал 9 голевых передач.

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