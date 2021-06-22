Официально: Чалханоглу - футболист "Интера"
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Миланский "Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере турецкого плеймейкера Хакана Чалханоглу.
Сообщается, что 27-летний футболист подписал с миланским клубом контракт до лета 2024 года.
Чалханоглу перешел в "Интер" на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне турок принял участие в 33 матчах "Милана" в Серии А, в которых сумел забить 4 гола и отдал 9 голевых передач.
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