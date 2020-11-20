Официально: Чалов продлил контракт с ЦСКА
Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о заключении нового договора с форвардом Фёдором Чаловым.
22-летний футболист продлил соглашение с армейцами до лета 2024 года.
Предыдущий контракт между сторонами был рассчитан до конца следующего сезона.
Чалов является воспитанником ЦСКА, за основную команду дебютировал в сентябре 2016 года, сыграл 139 матчей, забил 41 гол и сделал 28 ассистов.
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