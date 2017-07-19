Официально: "Челси" и "Реал" согласовали трансфер Мораты

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Официально: "Челси" и "Реал" согласовали трансфер МоратыЛондонский "Челси" и мадридский "Реал" согласовали трансфер форварда "сливочных" Альваро Мораты, информирует официальный сайт "аристократов".

"Челси" и "Реал Мадрид" договорились о переходе Альваро Мораты на "Стэмфорд Бридж". Этот трансфер теперь зависит от согласования условий личного контракта и прохождения медобследования", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, "Милан" отказался от приобретения Мораты в пользу другого форварда "Реала". | soccernews.ru

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