Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Нападающий Гонсало Игуаин продолжит карьеру в "Челси". Об этом сообщается на странице лондонского клуба в твиттере.

Права на футболиста принадлежат "Ювентуса". Контракт Игуаина с "Челси" рассчитан до конца нынешнего сезона.

31-летний аргентинец летом 2018 года был отдан "Ювентусом" в аренду "Милану" на 5 лет.

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