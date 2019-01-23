Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина
Нападающий Гонсало Игуаин продолжит карьеру в "Челси". Об этом сообщается на странице лондонского клуба в твиттере.
Права на футболиста принадлежат "Ювентуса". Контракт Игуаина с "Челси" рассчитан до конца нынешнего сезона.
✍ It's official!@G_Higuain is a Blue! #HiguaIN— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 января 2019 г.
31-летний аргентинец летом 2018 года был отдан "Ювентусом" в аренду "Милану" на 5 лет.
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|Арсенал Лондон
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|6
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|23
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|7
|Уотфорд
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Кристал Пэлас
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|23
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