Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Теги челсигонсало игуаинмилантрансферы

Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Нападающий Гонсало Игуаин продолжит карьеру в "Челси". Об этом сообщается на странице лондонского клуба в твиттере. 

Права на футболиста принадлежат "Ювентуса". Контракт Игуаина с "Челси" рассчитан до конца нынешнего сезона.

31-летний аргентинец летом 2018 года был отдан "Ювентусом" в аренду "Милану" на 5 лет.

Не пропустите: Переход де Йонга в "Барселона": названа зарплата игрока. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" обыграл "Бертон" и прошел в финал Кубка лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Бертон" и прошел в финал Кубка лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов