Официально: "Челси" объявил о переходе Кепы

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Официально: "Челси" объявил о переходе Кепы

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага перешел в "Челси", сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера составила 80 миллионов евро и Кепа стал самым дорогим вратарем в истории футбола. Условия личного контракта голкипера не разглашаются.

23-летний Кепа выступал за "Атлетик" с 2014 года и провел за клуб 54 матча. Ранее играл за "Басконию", "Бильбао Атлетик", "Понферрадину" и "Вальядолид". Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро. 

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