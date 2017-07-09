Официально: "Челси" подписал Рюдигера

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Официально: "Челси" подписал РюдигераЛондонский "Челси" посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с защитником итальянской "Ромы" Антонио Рюдигером.

Соглашение с 24-летним беком было подписано сроком на пять лет. В новой команде немец будет выступать под вторым номером.

"Чувствую себя отлично, потому что не у каждого игрока есть возможность присоединиться к огромному клубу, подобному этому. Я с нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами по команде, и я очень горжусь тем, что официально стал игроком "Челси", - заявил сам Рюдигер.

Напомним, в понедельник Конте встретится с Абрамовичем. | soccernews.ru

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