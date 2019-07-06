Официально: "Челси" продлил контракт с Лофтус-Чиком

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Официально: "Челси" продлил контракт с Лофтус-Чиком

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Рубеном Лофтусом-Чиком.

Новое соглашение между 23-летним хавбеком и "синими" рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

"Я счастлив остаться здесь ещё на пять лет. Это место, где я вырос как футболист. Надеюсь, что буду выступать в составе "Челси" как можно дольше. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы стать ключевым игроком команды", - прокомментировал заключение контракта сам Лофтус-Чик.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста вырастет с 3,5 до 8,7 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Лофтус-Чик сыграл за "Челси" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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