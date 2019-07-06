Официально: "Челси" продлил контракт с Лофтус-Чиком
Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Рубеном Лофтусом-Чиком.
Новое соглашение между 23-летним хавбеком и "синими" рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.
"Я счастлив остаться здесь ещё на пять лет. Это место, где я вырос как футболист. Надеюсь, что буду выступать в составе "Челси" как можно дольше. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы стать ключевым игроком команды", - прокомментировал заключение контракта сам Лофтус-Чик.
Ранее сообщалось, что зарплата футболиста вырастет с 3,5 до 8,7 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне Лофтус-Чик сыграл за "Челси" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.
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|Команда
|М
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|Манчестер Сити
|38
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|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16